Kocaelispor'da 25 milyon euro'luk forvet heyecanı

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Kocaelispor'da 25 milyon euro'luk forvet heyecanı

Stuttgart’ta forma giyen Kongolu yıldız Silas Katompa Mvumpa, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'un gündemine girdi.

Süper Lig’e yükselen ve teknik direktörlük koltuğuna Selçuk İnan'ı getiren Kocaelispor'da transfer çalışmaları da sürüyor.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’ta forma giyen Kongolu yıldız Silas Katompa Mvumpa, yeşil-siyahlılara önerildi.

Kariyerinin bir döneminde 25 milyon Euro piyasa değerine ulaşan 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu Sırbistan’ın Kızılyıldız takımında kiralık olarak geçirmişti.

Stuttgart ile olan sözleşmesi 2026 yazına kadar devam eden Kongolu futbolcunun yıllık 400 bin Euro maaş istediği belirtilirken, yönetim bu maliyeti değerlendirmeye aldı.

Silas, geçtiğimiz sezon Kızılyıldız’da 24 maça çıkıp 7 gol ve 1 asistlik katkı sundu.

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