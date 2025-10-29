Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 16 Ağustos’ta oynanan Kocaelispor-Samsunspor maçını yöneten ve bahis skandalında adı geçen hakem Zorbay Küçük, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Körfez ekibi, sahasında oynadığı mücadelede Samet Yalçın’ın 44. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve 1-0 mağlup oldu.

'VAR ÇAĞRISINA RAĞMEN PENALTIMIZI VERMEDİ'

PFDK'ya sevklerle ilgili açıklama yapan Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, "Tüm kamuoyunun malumu olduğu üzere malum hakem bu sezon kulübümüzün oynadığı bir Trendyol Süper Lig müsabakasında görev yapmış ve müsabakada kulübümüz aleyhine VAR hakeminin çağrısına rağmen net penaltıyı vermemek başta olmak üzere çok ciddi hatalar yapmıştır" dedi.

'KARARIN KESİNLEŞMESİNİ BEKLEYECEĞİZ'

Masumiyet karinesi nedeniyle sonucu bekleyeceklerinin belirten Genç, "Masumiyet karinesi ve kişinin savunma hakkına riayet ederek malum kişi hakkında TFF hukuk kurullarının vereceği kararın kesinleşmesini bekleyeceğiz. Malum kişinin bahis oynadığına kanaat getirilmesi ve ilgili hukuk kurullarınca hakkında ceza tayinine yer olduğuna karar verilmesi hallerinde; malum hakemin yönettiği kulübümüzün bu sezon oynamış olduğu müsabakanın tekrar edilmesi adına federasyon nezdinde gerekli girişim ivedilikle yapılacaktır" ifadelerini kullandı.