Kocaelispor'un yeni başkanı belli oldu

Kocaelispor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapıldı.

Tek liste halinde gidilen seçimde Recep Durul, oy çokluğuyla başkanlığa getirildi.

Yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Ahmet Arık, Ahmet Şahin, Bilal Cem Acar, Engin Arat, Fazile Ayşe Özkurt, Gürhan Darcan, Kadir Genç, Kamil Sert, Kani Furkan Kaçar, Orhan Dönmez, Osman Çakır, Rafet Kırgız, Ramazan Daş, Selçuk Kösemen, Serkan Akpolat, Serkan Bozbağ, Serkan Bulut, Veli Başkurt, Yaşar Can Arslan, Zeynel Abidin Akyol.

Recep Durul, "İnsanı ve liyakati merkeze koyarak, taraftarlarla çatışmayan yönetim şekli oluşturacağız. Uzlaşıcı dil kullanacağız. Kocaelispor'a yakışan kültürle kulübümüzü en üst düzeye birlikte taşımaya çalışacağız. Yeni sezonda şampiyon kadro kurmak için yola çıkıyoruz. Zor bir lig. Biz de Kocaelispor'uz. Kocaelispor refleksini, gücünü yapacağımız transferlerle, doğru yöntemlerle inşallah zirveye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.