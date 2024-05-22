Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu. Üç çocuğun artık iki annesi var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu. Üç çocuğun artık iki annesi var

Dindar mormonlardan olan Utah'ta yaşayan çiftin inanılmaz hayatı. Üç çocuk babası olan Shaye Scott, cinsiyet değiştirerek kadın oldu Bu süreci sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin mutluluğu görenleri şaşırttı. Bu durumun çocuklarının ruh hali ve duygu durumları için ne denli uygun olduğu ise tartışma konusu oldu

ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan ve 2006 yılında dünya evine giren çift, son halleriyle görenleri şaşırttı. Amanda Scott'ın kocası ve üç çocuğunun babası Shaye Scott, 39 yaşında trans olduğunu açıkladı. Kocasının bu açıklamasından sonra desteğini kocası Shaye üzerinden hiç çekmeyen Amanda, Shaye'nin cinsiyet değiştirme operasyonu, hormon replasman tedavisi ve yüz feminasyonu ameliyatı sonrasında hep yanında oldu.

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Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videolarda, babalarının cinsiyet değiştirerek kadın olmasını normal karşılayan ve sürece ayak uyduran üç küçük çocuk da şaşırttı. Kızlarının cinsiyet değiştiren babalarına artık anne diye seslendiğini, iki oğlunun henüz baba dediği bilgisini paylaştı.

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Çevrelerindeki dindar kesim tarafından dışlanan çift evliliklerini sorunsuz olarak sürdürüyor. Shaye Scott, değişimi sonrası sosyal medya üzerinden büyük kitlelere ulaşarak destek toplamaya devam ediyor.

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