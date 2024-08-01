Kocasından boşandı tekne pozları verdi. Aman Fatih Terim görmesin

Buse Terim, mart ayında 2014 yılında nikah masasına oturduğu Volkan Bahçekapılı ile haziran atında tek celsede boşanmıştı.

Ünlü isim sosyal medya hesabından Capri'deki tatil pozlarını paylaştı.

Terim, fotoğraflarının altına "Her yeni gün şükretmek için bir sebep" yazdı.

Ünlü isim tatilden çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Terim, fit haliyle dikkat çekti.

BUSE TERİM KİMDİR?

Buse Terim, 21 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Ünlü teknik direktör Fatih Terim ve Fulya Terim'in kızı.

Yüzyıl Işıl Koleji'nden mezun olduktan sonra, New York Fashion Institute of Technology'de Moda Pazarlama ve Yöneticiliği bölümünü bitirmişti.

Buse Terim, moda dünyasında kariyer yapmaya karar vererek Burberry, Dolce & Gabbana, Elle Dergisi ve Ralph Lauren gibi ünlü markalarda staj yapmıştı.

Öğrencilik yıllarında hobi olarak başladığı moda blog yazarlığını, profesyonel bir platforma taşımıştı.

Blogunda stil ipuçlarından sezonun trendlerine kadar birçok konuyu ele alarak, takipçilerine ilham vermekte.

Buse Terim, 16 Mayıs 2014 tarihinde Volkan Bahçekapılı ile evlenmiş ve bu evlilikten Nil (2016 doğumlu) ve Naz (2018 doğumlu) adında iki kızı olmuştu.

Sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapan Buse Terim, geniş bir takipçi kitlesine sahiptir ve moda dünyasındaki tecrübelerini okuyucularıyla paylaşmakta.