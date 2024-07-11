Kocasını demir sopayla öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kocasını demir sopayla öldürdü

Denizli'nin Güney ilçesinde yaşanan aile içi tartışma, trajik bir sonuçla neticelendi: Karısının başına demir sopayla vurduğu koca, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Güney ilçesine bağlı Aşağıçeşme Mahallesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, iki kız ve bir erkek çocuk sahibi olan 44 yaşındaki Murat Kutludağ ile 42 yaşındaki eşi Ayşe Kutludağ arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir tartışma baş gösterdi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, araya girmeye çalışan üniversite öğrencisi olan ailenin en büyük çocuğu Z.K., kolundan bıçakla hafifçe yaralandı.

Oğlunun yaralanmasına şahit olan anne, öfkeyle eline aldığı demir sopayla kocasının başına vurdu.

Ağır yaralanan Murat Kutludağ, olay yerinde hayatını kaybetti.

Eşinin ölümüne sebep olan Ayşe Kutludağ, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Murat Kutludağ'ın cenazesi, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi için adli tıp morguna gönderildi.

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