Kocasının öldürdüğü Simge'ye hazin tören

Kadın cinayeti dün Reisler Göleti mevkisinde meydana geldi. 14.00 sıralarında İ.K. (42) isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek eşi Simge Kodalak'ı (31) Kaynarca Reisler Göleti kenarında öldürdüğünü itiraf etti.

Emniyet Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine bölgeye Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan araştırma neticesinde boyun bölgesinde delici alet yarası bulunan kadının cesedine ulaşıldı. Olay yerine götürülen ve ardından gözaltına alınan şüphelinin ise müzisyen olduğu öğrenildi.

Simge Kodalak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, Erenler ilçesindeki Çaykışla Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi. Cenaze, kılınan namazın ardından Hasanbey Eski Mezarlığı'na defnedildi. 12 yıldır İ.K. ile evli olan Kodalak'ın, 10 ve 6 yaşlarında iki çocuğu olduğu öğrenildi.