Kocasının yanında tüm dünyaya gösterdi

Kadın, eşi ve çocuğuyla birlikte müsabakaları izlemeye gitmişti. Kameranın kendisini gösterdiğini anladığında ise beklenmedik bir harekete imza attı.

Aniden tişörtünü kaldırarak poz vermeye başladı. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve pek çok kişi tarafından paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, kadının bu davranışına farklı tepkiler verdi. Kimileri “Ne gerek vardı?” derken, bazıları da “Ne yapacaklarını şaşırıyorlar” şeklinde yorumlarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyatları’nın heyecanı devam ederken, tribünlerde yaşanan bu anı unutulmaz kılan ise kadının spontane tepkisi oldu.