Kocasının yanında üstsüz güneşlendi. O anlar olay oldu

Cadılar Bayramı'nda inanılmaz kostümüyle ve partisiyle adından söz ettiren Heidi Klum şu sıralar tatilde. Yıllara meydan okuyan model kocasının yanında üstsüz güneşlendiği anları paylaştı.

Ufuk Cingöz
Kocasının yanında üstsüz güneşlendi. O anlar olay oldu

Her yıl birbirinden ilginç görüntülere sahne olan Cadılar Bayramı partisinde Alman model Heidi Klum'un tavus kuşu olması dikkat çekmişti.

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'Cadılar Bayramı kraliçesi' unvanını her sene giydiği dikkat çekici kostümlerle hak ettiğini gösteren ünlü model Heidi Klum, yine adından söz ettirdi. Büyük partisinin ardından güzel model tatile çıktı.

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Güzel isim genç kocasıyla birlikte yorgunluk atmak için gittiği tatilde güneşlenirken takipçilerine paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

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Heidi Klum kocasının yanında üstsüz güneşlendiği anları paylaştı. Model göğüslerini elleriyle kapatarak paylaştı fotoğraflarla beğeni topladı.

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