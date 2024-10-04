Kod adı: Siberağ-9. 4 gün süren operasyonda onlarca şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kod adı: Siberağ-9. 4 gün süren operasyonda onlarca şüpheli yakalandı

19 ilde 4 gün içerisinde düzenlenen; yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve bilişim suçlarına yönelik Siberağ-9 operasyonlarının sonucunda 115 şahsın yakalandığı açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 19 ilde düzenlenen Siberağ-9 operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. Yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarına yönelik operasyon yapıldığını aktardı.

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan 115 şüpheli şahıstan 17’si tutuklandı. 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken 96 şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Aynı zamanda 36 milyon lira değerinde olan 3 ev ve 3 araca el konularak; satılamaz/devredilemez şerhi konuldu.

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