Kod adı: Siberağ-9. 4 gün süren operasyonda onlarca şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 19 ilde düzenlenen Siberağ-9 operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. Yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarına yönelik operasyon yapıldığını aktardı.
Yapılan operasyon sonucunda yakalanan 115 şüpheli şahıstan 17’si tutuklandı. 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken 96 şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Aynı zamanda 36 milyon lira değerinde olan 3 ev ve 3 araca el konularak; satılamaz/devredilemez şerhi konuldu.
1️⃣9️⃣ ilde Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği , Ödeme Sistemleri ve Bilişim suçlarına yönelik 4 gün içinde düzenlenen “SİBERAĞ-9” operasyonlarında 1️⃣1️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 4, 2024
????1️⃣7️⃣’si tutuklandı.
????2️⃣’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
????9️⃣6️⃣’sının işlemleri… pic.twitter.com/q6z6F3p4Ro