Köfte sever ünlü yazar hayatının şokunu yaşıyor: Ben de yedim inanmak istemiyorum

Son günlerde Türkiye ünlü et firması Köfteci Yusuf’un ürünlerinde ‘domuz eti’ tespit edildiği iddiaları ile çalkalanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2 Ekim tarihinde yayınladığı ancak taklit ve tağşiş listesinde ismine yer verilmeyen Köfteci Yusuf, gelen tepkiler sonrası açıklama yapmak zorunda kalmış ve suçu bakanlığa atmıştı.

Ürünlerinde domuz eti tespit edildiği iddialarını kabul etmeyen firma, Bakanlığın olumsuz analiz sonuçlarını ilgili şubeye hızlı şekilde tebliğ etmediğini belirtti. Firma açıklamasında "Olumsuz sonuçlar usule aykırı bir şekilde çok geç bildirildiğinden bu izlenebilirliği gerekli ölçüde sağlayamamaktayız" dedi.

FEHMİ KORU'DAN KÖFTECİ YUSUF İTİRAFI

Köfteci Yusuf ve domuz eti skandalı gündemdeki yerini korurken, ünlü yazar Fehmi Koru konuya ilişkin çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Türkiye’de ‘domuz eti’ eksenli tartışmalar yaşandığını hatırlamadığını belirten Koru, bu konuların şimdilerde gün yüzüne çıktığını söyledi. Domuz eti konusunun diğer taklit ürünlerinden çok daha farklı olduğunu savunan Koru, söz konusu firmadan sık sık köfte yediğini söyledi.

Fehmi Koru

Köfteci Yusuf için “Hem ucuz, hem de lezzetli bilinir köfteleri” diyen Koru, firmaya ilişkin değerlendirmeleri şu sözlerle anlattı: “Domuz eti katkılı köfte’ haberinin, ardından teftiş raporuyla Köfteci Yusuf olarak ilanını kuşkuyla karşıladım .Yüzlerce şubeye her gün yollanan tonlarca et ürünü köftelerin üretilme sürecini merak ederim. Etlerin nereden elde edildiği, hangi süreçlerden geçirilerek köfte haline getirildiğini de. Üretimin şubelere ulaştırılması da ayrı bir merak konusu olabilir."

"İNANMAK İSTEMİYORUM”

Firmanın yaşanan olayı derhal kanıtlarıyla ortaya çıkarması gerektiğini ifade eden Koru, “Konuyu şimdiye kadar kimsenin el atmadığı bu yönüyle ele almamın bir sebebi bulunuyor: Eski bir müşterisi olduğumdan, bu defa da, midem ağzıma geldi” ifadelerini kullandı.

Koru, “Bir köfte-sever olarak, ’domuz eti’ katılmış köfte yediğime inanmak istemiyorum” dedi.