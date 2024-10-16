Köfteci Yusuf skandalı bir bakanı koltuğundan edecek! Ankara’da bu konuşuluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kabine değişiklik sinyali vermişti. Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından AK Parti ve TBMM kulislerinde hangi bakanın gideceği yerine kimin geleceği konuşulmaya başladı.

Kabinede çok bir değişiklik beklenmese de kulislerde pek çok isim konuşuluyor. İddiaya göre kabinede İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un değişeceği öne sürülmüştü.

Bu iki bakanın ardından bir isim daha ortaya atıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Köfteci Yusuf skandalının ardından değiştirilecek bakanlar arasında olduğu ileri sürüldü.

Ekonomim’de yer alan habere göre, Yumaklı'nın özelikle Köfteci Yusuf olayına ilişkin, AK Parti içinde yoğun eleştirildiği öne sürülüyor. Öte yandan Yumaklı'nın yerine ise Tarım ve Orman Bakanlığı’na eski bakan Vahit Kirişci'nin tekrar getirileceği iddia edildi.

KÖFTECİ YUSUF OLAYI NE?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri neticesinde, ünlü köfte zinciri Köfteci Yusuf'a ait bazı numunelerde domuz eti bulunduğu belirlendi.

Bakanlığın taklit ve sağlığı tehlikeye atacak ürünleri resmi sitesinden paylaşması üzerine vatandaşlar bu uygulamaya yoğun ilgi göstermeye başladı. Bakanlığın sitesinde önce adı açıklanmayan köftecinin iki şubesinde domuz eti kullandığı haber gündem oldu.

Gelen yoğun tepkiler üzerine bakanlık bu ismi açıklayarak domuz eti kullanan firmanın Köfteci Yusuf olduğunu paylaştı.