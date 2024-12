Köfteci Yusuf skandalın sonra iki ünlü marka daha ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimlerin ardından sakıncalı gıda ürünlerini resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Liste düzenli olarak güncellenirken, her gün yeni marka ve firmalar ifşa ediliyor.

YENİ BİR KÖFTE MARKASI LİSTEDE

Son yapılan güncellemede, Köfteci Yusuf’un ardından bu kez Kazan Köfte markasının haşlanmış köftesi, "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine girdi. Denetimlerde, Kazan Köfte'nin ürünlerinde soya kullanıldığı tespit edildi.

Kazan Köfte'nin sosyal medyada 200 binden fazla takipçisi olduğu ve ürünlerinin bulunduğu ilde oldukça popüler olduğu belirtildi.

LİSTEYE ET DÖNER DE EKLENDİ

Söz konusu listede bir et döner markası da yer aldı. Adana Yasin Poyraz isimli markanın et dönerinde deri dokusu ve kanatlı et bulunduğu tespit edildi.

KÖFTECİ YUSUF SKANDALI GÜNDEMDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Bakanlığın yayınladığı listede en dikkat çeken marka ise Köfteci Yusuf oldu. Firmanın iki şubesinde yapılan denetimlerde domuz eti tespit edilmesinin ardından, bu ürünler hem "Sağlığı Tehdit Eden Gıdalar" hem de "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listelerine alındı.

Olay, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırırken, bazı vatandaşlar bu durumu bir "kumpas" olarak değerlendirdi ve firmayı savundu.