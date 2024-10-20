Köfteci Yusuf'ta ikinci büyük skandal. İnsanların kullandığı çatalla köpeğe yemek yedirdiler

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınlamıştı. Listede Köfteci Yusuf'un adı da bulunuyordu. Domuz eti saptanan isimler arasında yer alan firmanın sahibi Yusuf Aktaş olay ile ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yapmıştı.

280 tane şubesi olan firma sahibi Yusuf Aktaş, yaptığı açıklamada "Allahın şanslı kuluyum’ derken 'çok daha iyi olacağız" şeklinde bir yorum yapmıştı.

Vatandaşlar ilk haber çıktığında kısa süreli firmaya tepki olarak gitmese de sonradan bu rüzgar bir anda terse döndü ve Köfteci Yusuf şubeleri yine dolmaya başladı. Köfteci Yusuf’a destek olmak amaçlı bazı siyasi isimler de giderek yemek yedikleri anları sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Köfteci Yusuf’a verilen destek bir anda büyürken şubelerden çok sayıda paylaşım yapılmaya da başlandı.

Köfteci Yusuf şubelerinde yeniden yaşanan yoğunluk ile ilgili özellikle de sosyal medyada çok fazla paylaşım dönmeye başladı.

Bakanlığın yayınlamış olduğu listede Köfteci Yusuf'un domuz eti saptanan 2 şubesine yer alırken son olarak sosyal medyada paylaşılan bir video dikkat çekti.

Öte yandan sosyal medyada Köfteci Yusuf’a giden bir müşterinin yaptığı paylaşım yeni bir tartışma konusu da gündeme getirdi.

Paylaşılan videoda bir köpeğin Köfteci Yusuf şubelerinden birinde insanların oturduğu sandalyede oturularak, yemek masasında yemek yediği anlar paylaşıldı. Sahibinin müşterilerin kullandığı çatal ve tabakları kullanıldığı görülürken köpeğin sahibi 'sen seviyor musun bu köfteleri, seviyorsun tabi çiğnemiyorsun bile' diyerek yedirdiği anlar görüldü.

Evcil hayvanların restoranlara girmesi konusunda her işletme farklı bir politika uygularken hijyen kurallarını hiçe sayarak yapılan bu uygulama ise tepki çekti.