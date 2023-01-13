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Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler

"Köfteci Yusuf"un Ankara'da yer alan bir şubesinde çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Ünlü köftecide mutfakta mermer kesilip, tozları havada uçuşurken müşterilere köfte pişirilmeye devam edildi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 07:58
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Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler

Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
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Noktabursa'nın haberine göre, Türkiye'nin bir çok ilinde şubeleri bulunan ve uygun fiyatıyla adından sıkça söz ettiren "Köfteci Yusuf"un Ankara'daki şubesinde hijyen kuralları hiçe sarıldı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kesilen mermerin uçuşan tozları arasındıa ızgarının başındaki personel hijyen kurallarını hiçe sayarak köfteleri pişirmeye devam etti.

TOZLAR HAVADA UÇUŞTU

Ayaş Yolu Eryaman mevkiinde hizmet veren restoranda , tadilat için işletmeye getirilen bir işçinin, mermer kestiği anlar cep telefonunun kamerasına kaydedildi.

Bir vatandaşın kaydettiği görüntülerdeki çarpıcı nokta ise, tadilat alanına birkaç adım ötede, ızgara üstünde satış için köftelerin pişirilmesi. 

Mermer tozlarının havada uçuşmasına aldırış etmeyen ızgaranın başındaki kişi, köfteleri pişirmeye devam etti. Görüntüleri kaydeden vatandaşın kamerayı yere çevirdiği anlarda, çalışılan alandan yere dökülen tozların varlığı net şekilde görüldü.

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0606
13.01.2023 08:53
Oranın işletme sorumlusu olan, iki ayaklı düşüncesiz varlık mermer ustasına dışarıda kes mermeri demekten acizse patron YUSUF ne yapsın o hıyarın işine son versin bence?  
 
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