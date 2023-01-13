Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler

Noktabursa'nın haberine göre, Türkiye'nin bir çok ilinde şubeleri bulunan ve uygun fiyatıyla adından sıkça söz ettiren "Köfteci Yusuf"un Ankara'daki şubesinde hijyen kuralları hiçe sarıldı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kesilen mermerin uçuşan tozları arasındıa ızgarının başındaki personel hijyen kurallarını hiçe sayarak köfteleri pişirmeye devam etti.

TOZLAR HAVADA UÇUŞTU

Ayaş Yolu Eryaman mevkiinde hizmet veren restoranda , tadilat için işletmeye getirilen bir işçinin, mermer kestiği anlar cep telefonunun kamerasına kaydedildi.

Bir vatandaşın kaydettiği görüntülerdeki çarpıcı nokta ise, tadilat alanına birkaç adım ötede, ızgara üstünde satış için köftelerin pişirilmesi.

Mermer tozlarının havada uçuşmasına aldırış etmeyen ızgaranın başındaki kişi, köfteleri pişirmeye devam etti. Görüntüleri kaydeden vatandaşın kamerayı yere çevirdiği anlarda, çalışılan alandan yere dökülen tozların varlığı net şekilde görüldü.