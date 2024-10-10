Köfteci Yusuf’tan garip açıklama. Ürünlerinde domuz eti tespit edilmişti

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Köfteci Yusuf’tan garip açıklama. Ürünlerinde domuz eti tespit edilmişti

Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş, ürünlerinde domuz eti kullanıldığı tespitlerine dair bir açıklama yaparak, "Bize haksızlık yapıldı, bir kumpas kuruldu. Ben garip bir kuşum, yanımda çalışan 12 bin kişinin yüzlerine kara leke sürdürmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın taklit ve tağşiş listesine dahil ettiği ve ürünlerinde domuz eti tespit edildiği belirtilen Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan konuyla ilgili açıklama geldi.

SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulunan Akkaş, ortaya atılan iddiaların yalan olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.

“BAŞIMA NE GETİRİLDİĞİNİ BİLMİYORUM”

Akkaş, yaptığı konuşmada şunları söyledi,

“Başıma ne getirildiğini bilmiyorum. Olayı adalete bildirdim, benim siyasi gücüm yok, işimde ekmeğimde olan biriyim. Yurt genelinde 280 iş yerimiz var. Yanımda 12 bin kişi çalışıyor. 700'ü aşkın gıda mühendisi ve veteriner var. Bunların arasında böyle bir şey yapmaya kalkışsanız bile yapamazsınız.

"BEN GARİP BİR KUŞUM"

Ben garip bir kuşum, yanımda çalışan 12 bin kişinin yüzlerine kara leke sürdürmeyeceğim. Bu olayın en kısa zamanda aydınlanması için elimden gelen çabayı göstereceğim. Kötüler iyilerden daha zeki, iyiler sonuçta her zaman kazanır.”

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