Köfteci Yusuf'tan sonra yeni skandal… 2 firmanın ürünlerinde domuz eti tespit edildi

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Köfteci Yusuf'tan sonra yeni skandal… 2 firmanın ürünlerinde domuz eti tespit edildi

Köfteci Yusuf'taki "domuz eti" skandalından sonra benzer bir skandal haberi daha Balıkesir ve Muğla'dan geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı gıda sahtekarları listesinde 2 firmanın "dana kaburga" ve "sucuk" diye vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde hile yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayınlanan listede her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor.

KÖFTECİ YUSUF SKANDALI GÜNDEM OLMUŞTU

2 Ekim’den itibaren paylaşılan listede dikkat çeken isimlerden biri Köfteci Yusuf olmuştu. Türkiye genelinde 280 şubesi bulunan ünlü restoran zincirinde, döner ve köftelerde domuz eti tespit edilmesi oldukça tepki çekmişti. Skandal, kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.

YENİ BİR DOMUZ ETİ SKANDALI

Köfteci Yusuf skandalının ardından, 18 Aralık tarihli listede iki farklı firmada daha benzer bir durum yaşandığı ortaya çıktı. Muğla ve Balıkesir'de faaliyet gösteren bu firmaların ürünlerinde yine domuz eti bulundu.

TÜKETİCİYE KABURGA VE SUCUK DİYE DOMUZ ETİ SATILMIŞ

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Chinese Rose Restaurant, "dana kaburga" adı altında domuz eti satarken yakalandı. Aynı şekilde, Balıkesir’in Havran ilçesindeki Havranlı Kasap’ın ürettiği “Sütüven” markalı sucuklarda da domuz eti tespit edildi.

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