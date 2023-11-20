Kök hücre işitme kaybına çare olur mu

Prof. Dr. Müzeyyen Doğan, ileri derecede sensörinöral işitme kaybı olan veya geleneksel işitme cihazından fayda görmeyen hastalara "biyonik kulak" olarak da bilinen koklear implant takılabileceğini açıkladı.

Prof. Doğan, AA muhabirine bilgiler verdi. Doğan şunları söyledi:

"Konuşma frekansları 500Hz, 1000Hz, 2000Hz ve 4000 Hz'dir. Yüksek frekanslarda kayıp olmaya başladığı zaman kaybın derecesi ile orantılı olarak kulakta çınlama olarak tarif edilen ve sessiz ortamlarda fark edilebilen ince bir ses duyulur. Bu nedenle hasta işitme kaybı şikayeti ile değil, çınlama şikayeti ile hastanelere başvurur. Ses dalgalarının iç kulağa kadar olan yolculuğunda ve/veya iç kulaktan beyne kadar olan iletiminde çeşitli nedenlerle engel oluşabilir."



İŞİTME ENGELLERİ BUNAMANIN BAŞLAMASINI HIZLANDIRIR MI?

Prof. Dr. Müzeyyen Doğan, iletim tipi işitme kaybı nedenlerinin erken dönemde tespit edildiğinde genellikle tedavisi mümkün olan hastalıklar olduğuna dikkat çekti ve şunları açıkladı:

"Sensörnöral işitme kaybı, doğal yaşlanma süreci ya da iç kulaktan beyne giden sinirlerin dejenerasyonundan kaynaklanan işitme kaybıdır. Mikst tip işitme kaybında ise hem sesin iç kulağa iletilmesinde hem de iç kulak tarafından elektriksel sinyallere dönüştürülerek beyne ulaştırılmasında sorun vardır. Öncelikle enfeksiyonu kurutmaya yönelik medikal ve cerrahi tedaviler uygulanılır. Daha sonra kalan işitmeyi arttırmaya yönelik işitme cihazı takılabilir."

Doğan, “Sensörinoral işitme kaybı olan kişilere önerdiğimiz ve kullanım kolaylığı sağlayacak işitme cihazları geliştirilmiştir. Hastanın kendisi tarafından dış kulak yoluna yerleştirilip çıkartılabilen işitme cihazları bulunmaktadır. Çevre gürültüsünü maskeleyen, kulaktaki çınlama sesini maskeleme özelliği olan ve hatta kişinin cep telefonuna indireceği uygulama ile kendisinin de ayarlama yapabildiği cihazlar bulunmaktadır. İleri derecede sensörinöral işitme kaybı olan veya geleneksel işitme cihazından fayda görmeyen hastalara halk arasında 'biyonik kulak' olarak bilinen koklear implantlar takılabilir. Biri cilt altına, diğeri kulak içine yerleştirilen iki parçadan oluşur. " şeklinde konuştu.

AA