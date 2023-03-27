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Köksal Engür kimdir? Köksal Engür neden öldü?

Usta oyuncu Köksal Engür’den sevenlerini üzecek acı bir haber geldi. Oyuncu Cengiz Bozkurt sosyal medyadan Köksal Engür’ün hayatını kaybettiğini açıkladı. Peki, Köksal Engür kimdir? Köksal Engür neden öldü?

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 09:59
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Köksal Engür kimdir? Köksal Engür neden öldü?

Köksal Engür kimdir? Köksal Engür neden öldü?
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İsmail Köksal Engür'den acı haber geldi. Ünlü oyuncu Köksal Engür 77 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Köksal Engür kimdir? Köksal Engür neden öldü?

İsmail Köksal Engür'den sevenlerini üzecek acı bir haber geldi. Usta oyuncu 77 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncu Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bozkurt, "Köksal Engür ağabeyimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Köksal Engür, böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayata veda etti.

KÖKSAL ENGÜR KİMDİR?

Köksal Engür, 1946'da Kars'ta dünyaya gelmişti. Oyuncu, henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu 'Çocuk Saati' programında kısa radyo tiyatrolarıyla mesleğe başlamıştı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü 1969'da tamamlayan Köksal Engür, TRT'de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmalarının da temelini atmıştı.

Oyuncu Köksal Engür, Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Küçük Sahne gibi özel tiyatrolar ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi'nde rol almıştı.

Tiyatroyla sınırlı kalmayıp, sinema ve dizi filmlerde de oynayan Köksal Engür, 'SüngerBob KareŞort' çizgi dizisinde 'Squitward'ü seslendirmişti.

Afife Tiyatro Ödülleri'nde 1999'da 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu', 2002'de ise 'Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu' seçilen Köksal Engür, 2005'te 16. Ankara Film Festivali'nde 'Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü almıştı.

Ayrıca Köksal Engür, Hollywood yıldızları Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman ve Robin Williams'ın yanı sıra 'Susam Sokağı'ndaki 'Büdü' karakteriyle 'Red Kit' çizgi filminde 'Red Kit'i seslendirmişti.

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