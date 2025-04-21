Kokunun ardından vahşet çıktı! Meğer günler önce...

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kastamonu'da apartmanı saran koku ekipleri harekete geçirdi. Gelen kokuların ardından vahşet çıktı. Meğer 23 yaşındaki 8 aylık hamile kadın evinde günler öncesinden ölmüş.

Olay, Kastamonu İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine apartmana itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde eve girdi. Evde, hamile bir kadının cesediyle karşılaşıldı.

Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Cesedin, 23 yaşındaki hamile Elif Civil'e ait olduğu tespit edildi. Elif Civil'in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedin 10 günden fazladır evde olduğu belirtildi.

Ekiplerin evde yaptıkları incelemelerin ardından Elif Civil'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kadının yaklaşık 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

KOCASI ÇOCUĞUYLA MEYDANDA YAKALANDI

Yaşanan olayın ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kadının kocası B.C.'yi (29) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, B.C.'nin kent merkezindeki Nasrullah Meydanı'nda olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından B.C. cinayet şüphelisiyle kent meydanında yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs yakalanırken, bebek arabasıyla yanındaki çocuğu İ.C. (1,5) polis ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

aw437635-01.jpg

aw437635-02.jpg

Son Haberler
Karaman’da kundaklanan ağılda küçükbaş hayvanlar telef oldu
Karaman’da kundaklanan ağılda küçükbaş hayvanlar telef oldu
Leverkusen’in 10 yıllık oyuncusu vedaya hazırlanıyor
Leverkusen’in 10 yıllık oyuncusu vedaya hazırlanıyor
Ahmet Türk İmralı heyetinde yer almadı! DEM Parti eksik gitti
Ahmet Türk İmralı heyetinde yer almadı! DEM Parti eksik gitti
Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti
Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti
Kokunun ardından vahşet çıktı! Meğer günler önce...
Kokunun ardından vahşet çıktı! Meğer günler önce...