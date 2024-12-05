Kokuyu alan tankere yanaşamadı. Ekipler alarma geçti

Kavakpınar Mahallesi Milenyum Sokak'ta yokuştan inen tanker virajı alamayarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan kimse olmazken, çarpmanın şiddetiyle tankerin kenarındaki borunun yerinden çıkması üzerine kimyasal madde yola döküldü.

Olayı gören ancak keskin kokuyu alan vatandaşlar bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleriyle, kimyasal madde müdahale ekibi (KBRN) sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yola dökülen maddenin tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit olduğu belirlendi.

'TEDİRGİN OLDUK'

Ekipler kazanın meydana geldiği sokakta temizlik çalışması başlattı. Kimyasal madde dökülen sokakta çeşitli ölçümler yapılırken, kimyasal maddenin bir kısmının ise yoldaki kanalizasyon mazgallarının içine aktığı görüldü.

Bölgede başlatılan temizlik ve tankeri kaldırma çalışmaları devam ediyor.Çevre sakinleri çalışmaları izlerken, mahalle sakinlerinden Bülent Kaya, “Tuz ruhu yüklü tanker kalmış. Genelde burada bu tarz sorunlar yaşıyoruz. Navigasyon yüzünden TIR’lar rampa yollara giriyor. Burada da böyle kalıyorlar. Koku geldi. Sonrasında AFAD ve itfaiye geldi. Müdahale ettiler. Bizde mahalleli olarak tedirgin olduk" dedi.