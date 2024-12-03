Kola vuran her ağrı ölümcül mü? Uzmanlar açıklıyor... Bilim bakın ne diyor!

Kola vuran ağrıların birçok kişinin endişe duymasına neden olabileceği bildirildi. Ancak, bu tür ağrıların her zaman kalp hastalığının habercisi olmadığını bilmenin önemli olduğu ifade edildi.

Uzmanlar, kola vuran ağrıların farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtti. İşte bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri...

KOLA VURAN AĞRILARIN NEDENLERİ

Kola vuran ağrılar, çeşitli sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Kalp hastalıkları, boyun fıtığı, kas-iskelet sistemi problemleri ve sinir sıkışmaları bu ağrıların başlıca nedenleri arasında yer alır.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Kola vuran her ağrı kalp hastalığının habercisi değildir. Bu tür ağrılar, boyun fıtığı veya kas-iskelet sistemi problemlerinden de kaynaklanabilir" dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN BULGULARI

Yapılan araştırmalar, kola vuran ağrıların nedenlerini daha iyi anlamamıza yardımcı oldu.

Örneğin, 2018 yılında yapılan bir çalışmada, kola vuran ağrıların %30'unun boyun fıtığı, %25'inin ise kas-iskelet sistemi problemlerinden kaynaklandığı tespit edildi. Bu bulgular, kola vuran ağrıların her zaman kalp hastalığı ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini gösterdi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Prof. Dr. Orhan Şen, "Hastaların öyküsünü dinlemek ve doğru teşhis koymak çok önemlidir. Kola vuran ağrıların nedenini belirlemek için hastaların detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerekir" dedi.

Ayrıca Kardiyolog Dr. Ayşe Demir, "Eğer kola vuran ağrı eforla artıyorsa ve dinlenme ile geçiyorsa, bu durumda kalp hastalığı ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, sürekli ve dinlenme ile geçmeyen ağrılar genellikle kas-iskelet sistemi problemlerine işaret eder" şeklinde açıkladı.

DOĞRU TEŞHİS VE TEDAVİ

Kola vuran ağrıların doğru teşhis edilmesi, uygun tedavi yöntemlerinin belirlenmesi açısından kritik öneme sahip olmasıyla dikkat çekti.

Hastaların, internet üzerinden kendi kendilerine teşhis koymaya çalışmak yerine, mutlaka bir uzmana başvurmaları önerildi.

Prof. Dr. Orhan Şen, "İnternetteki her bilgi doğru değildir. Doğru tedavinin başlangıcı, doğru tanı koymaktan geçer. Bu nedenle, hastaların mutlaka doktora başvurmaları gerekir" dedi.

Kola vuran ağrılar, her zaman kalp hastalığının habercisi değildir. Bu tür ağrıların nedenleri arasında boyun fıtığı, kas-iskelet sistemi problemleri ve sinir sıkışmaları da yer alabilir.

Uzmanların görüşleri ve bilimsel araştırmalar, doğru teşhis ve tedavi için mutlaka doktora başvurulması gerektiğini vurgulamakta. Kola vuran ağrılar konusunda endişe duyan kişilerin, uzmanlardan destek alarak doğru bilgiye ulaşmaları önemlidir.