Kolay İK ve Moodivation çalışanlara yönelik anket düzenledi

Türkiye’nin her bölgesindeki farklı sektörlerdeki şirketlerden toplam 1.244 çalışanın katılım sağladığı araştırma ile çalışan bağlılığı, iş yerlerinde olumlu ve olumsuz bulunan alanlar ortaya çıkarıldı.

Yapılan bu araştırma ile Türkiye’de ilk kez Çalışan Tavsiye Skoru (E-NPS) da hesaplandı.

UNVAN YÜKSELDİKÇE ŞİRKETE BAĞLILIK ARTIYOR

Araştırmada, unvanlar yükseldikçe bağlılığın arttığı saptandı. Çalışanların bağlılık oranı yüzde 67, ekip liderlerinin yüzde 69, müdürlerin yüzde 70 iken, üst düzey yöneticilerde yüzde 77 olarak belirlendi.

Yapılan araştırmada en yüksek çıkan sonuçlar anlam ve takım uyumu yer aldı. Çalışanların yüzde 73’ü

yaptığı işi anlamlı bulduğunu söylerken, bu oran 35 yaş altı çalışanlarda yüzde 68’e kadar geriledi.

KARİYER İLERLETMEDE SORUNLAR YAŞANIYOR

Ankette, her iki çalışandan biri (yüzde 54) mevcut iş yerlerinde kariyerlerinin olmadığını belirtiyor.

100 çalışandan 44’ü de bir yıl içerisinde iş değiştirmeyi planlıyor. Bu oran erkek çalışanlarda yüzde 40 olurken, kadın çalışanlarda daha yüksek olarak yüzde 47’ye kadar çıktı.

UZAKTAN ÇALIŞANLAR DAHA POZİTİF

Uzaktan çalışanların yüzde 63’ü, hibrit çalışanların yüzde 46’sı, ofis çalışanlarının ise yalnızca yüzde 36’sı iş yerlerinde şeffaf bir iletişim kültürü olduğu görüşünü savunuyor.

TÜRKİYE’DE İLK DEFA YAPILAN İLK E-NPS SONUCU EKSİ ÇIKTI

Çalışan Tavsiye Skoru’u (E-NPS) da hesaplandı. Ankete katılan çalışanların yüzde 29’u iş yerini tavsiye ederken yüzde 39’u olumsuz bildirimde bulundu.

Anketi değerlendiren Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, çalışan bağlılığı, deneyimi, iş yerinde adil davranış, iletişim, gelişim ve esenlik gibi unsurların çalışanlardaki yansımasını tespit etmek adına gerçekleştirilen araştırma, şirketler için önemli bir kaynak teşkil ettiğini söyledi.

Moodivation kurucu ortaklarından Mert Emcan, sonuçların şaşırtıcı olmadığını söyleyerek, özellikle adalet, gelişim ve takdir alanlarında ciddi sıkıntılar olmasının çalışan deneyimine olumsuz yansıdığını net olarak gördüklerini söyledi.