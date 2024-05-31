Kolayca Türk vatandaşlığı alabilecekler. Bakanlık duyurdu

Dışişleri Bakanlığı 27 Haziran tarihinde Almanya'da yürürlüğe girecek çifte vatandaşlık yasasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre ülkedeki Türkler Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecek.

TÜRKLER YENİDEN TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANABİLECEK

Bakanlığın sosyal medya hesabından gerçekleştirilen açıklamada, Almanya'da 27 Haziran tarihinde yürürlüğe girecek kanun değişikliğiyle beraber Almanya Türk Toplumu üyelerinin artık Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabileceği ifade edildi.

Almanya'daki tüm Türk başkonsolosluklarının anılan tarihten itibaren başvuruları almaya hazır olacakları belirtilirken, Almanya'daki Türk toplumunun uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği söz konusu olan yasal düzenlemede, Türk-Alman ilişkileri bakımından olumlu, anlamlı ve değerli bir gelişme olduğu ifade edildi.