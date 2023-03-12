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BM: Kolera salgını endişe veriyor

Birleşmiş Milletler, kolera salgınının Afrika'nın 11 ülkesinde "endişe verici" boyuta ulaştığını bildirdi. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Bölge Direktör Yardımcısı Lieke van de Wiel, yaptığı açıklamada, özellikle Afrika'nın güneyindeki kolera salgınına dikkati çekti.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 08:18
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Kolera salgını endişe veriyor

BM: Kolera salgını endişe veriyor
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Wiel, salgının 11 Afrika ülkesinde "endişe verici" boyutta olduğunu duyurdu. Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında Malavi ve Mozambik'in de bulunduğunu belirten Wiel, salgının bu kadar ölümcül olacağını ve yayılacağını tahmin etmediklerini açıkladı.

Afrika ülkelerinden Burundi, Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Nijerya, Kenya ve Somali, kolera salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında sıralanıyor.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor. Temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

AA

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