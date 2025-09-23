Kolesterolü doğal olarak düşüren 4 etkili besini uzmanlar anlattı

Yapılan bilimsel çalışmalar, bazı besinlerin kötü huylu LDL kolesterolü düşürme ve iyi huylu HDL kolesterolü artırma potansiyeline sahip olduğunu gösterdi. Bu besinler, içeriklerindeki çözünür lifler, omega-3 yağ asitleri ve fitosteroller sayesinde kolesterol metabolizmasını olumlu yönde etkiledi.

Mayo Clinic'ten beslenme uzmanı Katherine Zeratsky, "Sağlıklı yağları içeren ve lif açısından zengin bir diyet, kolesterolü düşürmede en etkili yollardan biridir" diyor.

Yulaf ve Arpa: Özellikle yulaf ve arpanın içerdiği beta-glukan adı verilen çözünür lif, bağırsaklarda jel benzeri bir yapı oluşturarak kolesterolün emilimini engelledi. American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bir makaleye göre, günde 3 gram beta-glukan tüketimi, LDL kolesterolü ortalama %5-10 oranında düşürebiliyor.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden kardiyoloji profesörü Dr. Daniel J. Rader, "Bu tür besinler, kolesterol düşürücü ilaçların etkisini destekleyici önemli bir rol oynayabilir" yorumunda bulundu.

Yağlı Balıklar (Somon, Uskumru, Sardalya): Soğuk su balıkları, zengin omega-3 yağ asitleri kaynağı.

Amerikan Kalp Derneği (AHA) bu yağ asitlerinin kan trigliserit seviyelerini düşürerek kalp sağlığını korumaya yardımcı olduğunu belirtti.

Omega-3'ler, aynı zamanda iltihaplanmayı azaltarak damar sağlığına katkıda bulunuyor. AHA, haftada en az iki porsiyon yağlı balık tüketilmesini önerdi.

Ceviz ve Badem: Kuruyemişler, özellikle ceviz ve badem, çoklu doymamış yağlar, lif ve fitosteroller açısından zengindir. Fitosteroller, yapısal olarak kolesterole benzeyen ve bağırsaklardan kolesterol emilimini azaltan bileşikler.

British Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir meta-analiz, düzenli kuruyemiş tüketiminin LDL kolesterolü önemli ölçüde düşürdüğünü ortaya koydu.

Klinik Beslenme Uzmanı Dr. Maria Sanchez, "Bir avuç ceviz veya badem, hem kalp dostu yağlar hem de lifle doludur. Ancak porsiyon kontrolü çok önemlidir" uyarısında bulundu.

Avokado: Avokado, tekli doymamış yağlar ve çözünür lif açısından zengin bir meyve. Bu besinlerin kombinasyonu, LDL kolesterolü düşürürken HDL kolesterolü artırmaya yardımcı olabilir.

Journal of the American Heart Association'da yayımlanan bir çalışma, düzenli avokado tüketiminin, LDL seviyeleri üzerinde pozitif bir etki yaptığını gösterdi.