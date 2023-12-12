Kolesterolü düşürüyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. İşte şifa deposu ot

Kolesterolü düşüren kalp krizi riskini azaltan şifa deposu hindiba otu dikkatlerden kaçmadı.

Deniz Dallı KAYNAK: Haber Merkezi
Kolesterolü düşürüyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. İşte şifa deposu ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Şifa deposu hindiba otu; Kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur ve kalp krizi riskini azaltır.

KALP KRİZİ NEDİR?

Miyokardiyal infarkt olarak da ifade edilen kalp krizi; kalbin oksijen ve besin desteğinden sorumlu koroner damarlardaki tıkanıklık veya aşırı daralmalara bağlı olarak kalp kasına kan akışının kesilmesi durumudur.

KOLESTEROL NEDİR?

Kolesterol insanların kanında bulunan ve başta karaciğerde olmak üzere bütün hücreler tarafından doğal olarak üretilen, mumsu yapıya sahip bir lipid yani yağ türüdür. Kolesterol kanda bulunan, mumsu bir yapıya sahiptir.

HİNDİBA OTU NASIL TÜKETİLİR?

Hindiba, yaprakları salata ve yemek yapımında kullanılan bir bitkidir.

Tadı biraz acımsıdır.

Bitkinin kökü, çiçeği ve sapı, çeşitli sağlık sorunlarına iyi gelir.

Hindiba, bitki çayı olarak da tüketilebilir. Diğer bitki çayları gibi, kaynar suya atıp 5-6 dakika bekletip süzerek içebilirsiniz.

Bitkinin kurutulmuş kökünden yapılan hindiba kahvesi de popüler bir içecektir.

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