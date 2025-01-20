Kolesterolü düşürüyor, kanserden koruyor

Erzincan'da kestane satıcıları, soğuk havaların etkisiyle ocaklarını yakarak kestane pişirip, vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kestaneciler tezgâhlarını açarak, özellikle akşam saatlerinde satışlarını artırıyor. Kestaneciler, genellikle gündüzleri satışların az olduğunu, ancak ikindiden sonra ocaklarının yanmaya başladığını belirtiyorlar.

NOSTALJİK KIŞ KEYFİ

Erzincanlılar için kestane, kışın vazgeçilmez bir parçası. Yıllardır devam eden bu gelenek, soğuk havalarla birlikte şehrin sokaklarında yeniden hayat buluyor. Özellikle akşam saatlerinde soğuyan hava, kestanelere olan ilgiyi artırıyor. Kestane satıcıları, şehrin farklı bölgelerinde, özellikle Dörtyol kavşağı ve sokak kesişimlerinde faaliyet gösteriyor.

KESTANENİN FAYDALARI: ŞİFA DEPOSU

Kestane, kışın sevilen yiyeceklerden biri olmanın yanı sıra sağlık açısından da birçok fayda sunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sena Özkan, kestanenin kansere karşı koruyucu etkisi bulunduğunu belirterek, “Kestane, kalp ve damar hastalıklarını önler, kan basıncını düzenler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi mineraller bakımından da zengin bir içeriğe sahiptir” dedi.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Kestanenin, yüksek lif ve karbonhidrat içeriğiyle sindirim sistemini desteklediğini ve kolesterolü düşürdüğünü belirten Özkan, “Kestane, vitamin bakımından zengindir ve özellikle B1, B2, B9 ve C vitaminlerini içerir. Aynı zamanda kalp damar hastalıklarını önler, diş sağlığına katkı sağlar ve kansere karşı koruyucu özellik taşır” şeklinde konuştu.

DİYETİZİNLER İÇİN TÜKETİM ÖNERİSİ

Kestane, yüksek karbonhidrat içeriğiyle kalori kaynağı olabilir. Diyetisyen Özkan, kestanenin günde 5 adetten fazla tüketilmemesi gerektiğini belirterek, “Bir oturuşta fazla kestane yemek, yüksek kalori alımına yol açabilir. Özellikle şeker hastalarının bu durumu göz önünde bulundurması gerekir” dedi.

SAĞLIKLI PİŞİRME YÖNTEMİ: HAŞLAMA

Kestanenin en sağlıklı pişirme yönteminin haşlama olduğunu belirten Özkan, “Haşlama yöntemi, kestanenin nem oranını artırarak kalori değerini düşürür. Ancak fazla tüketilmemelidir. Farklı pişirme yöntemleriyle de kestane keyfi yapılabilir” dedi.