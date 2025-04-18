Kolesterolü düzenleyen 3 besin! Damarları koruyorlar

Yüksek kolesterol, kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalıkların başlıca tetikleyicilerinden biri olarak biliniyor. Ancak, doğru beslenme alışkanlıklarıyla kolesterolü kontrol altına almak mümkün.

Son bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, ceviz, yağlı balık ve bitter çikolata gibi üç besinin kolesterolü dengelemede ve damar sağlığını korumada olağanüstü etkiler sunduğunu gösterdi. Bu besinler, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürürken, iyi kolesterol (HDL) seviyelerini artırmaya yardımcı oluyor ve damar iltihaplanmasını önledi.

İşte bu üç mucize besinin bilimsel dayanakları ve uzmanlardan çarpıcı açıklamalar...

Ceviz: Kalbin Doğal Kalkanı

Ceviz, omega-3 yağ asitleri, E vitamini ve polifenoller açısından zengin bir besin olarak öne çıkıyor. ABD’deki UCLA’da nörobilim alanında çalışmalar yapan Dr. Gary Small, cevizin kolesterolü düzenlemedeki etkisini şu sözlerle vurguladı:

“Ceviz, içerdiği çoklu doymamış yağ asitleri ve antioksidanlarla damar sağlığını destekler. Günlük bir avuç ceviz, LDL kolesterolü %7-10 oranında azaltabilir.”

Nutrients dergisinde yayımlanan bir araştırma, düzenli ceviz tüketiminin kolesterol seviyelerini düşürdüğünü ve damar iltihaplanmasını azalttığını doğruladı. Araştırma, ceviz tüketen bireylerde kalp hastalığı riskinin %15’e kadar azaldığını gösterdi.

Cevizin faydaları sadece kolesterolle sınırlı değil.

Harvard T.H. Chan School of Public Health’ten Prof. Dr. Frank Hu, “Ceviz, kan basıncını düzenleyen magnezyum ve potasyum gibi minerallerle doludur. Bu, damarların esnekliğini artırarak ateroskleroz riskini azaltır” dedi.

Uzmanlar, günde 2-3 adet cevizin kolesterol üzerindeki olumlu etkilerini görmek için yeterli olduğunu belirtti.

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Yağlı Balık: Omega-3’ün Gücü

Somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri açısından adeta bir hazine.

Harvard Tıp Fakültesi’nden nörolog Dr. Andrew Budson, omega-3’ün kolesterol üzerindeki etkisini şöyle açıkladı:

“Omega-3 yağ asitleri, trigliserit seviyelerini düşürür ve LDL kolesterolün damar duvarlarında birikmesini engeller. Haftada iki kez balık tüketimi, kardiyovasküler riski %20 oranında azaltabilir.”

The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, düzenli omega-3 alımıyla kolesterol seviyelerinde %15’e varan iyileşme gözlemlendiğini ortaya koydu.

Yağlı balıkların damar iltihaplanmasını önlemedeki rolü de dikkat çekti. İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden nörolog Dr. Susan Greenfield, “Omega-3, damar iç yüzeyindeki iltihaplanmayı azaltarak plak oluşumunu engeller. Bu, kalp krizi ve felç riskini düşürmede kritik bir faktördür” dedi.

Uzmanlar, haftada 2-3 porsiyon (yaklaşık 100-150 gram) yağlı balık tüketiminin kolesterolü dengelemek için ideal olduğunu önerdi.

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Bitter Çikolata: Tatlı Bir Kalkan

Bitter çikolata, içerdiği flavonoidlerle sadece damakları değil, damarları da mutlu etti.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Prof. Jeremy Spencer, bitter çikolatanın kolesterol üzerindeki etkisini şöyle anlattı:

“Kakao flavonoidleri, LDL kolesterolün oksidasyonunu önler ve damar iltihaplanmasını azaltır. Haftada 30-40 gram %70 ve üzeri kakao içeren bitter çikolata tüketimi, kalp sağlığını destekler.”

Frontiers in Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışma, bitter çikolata tüketen bireylerde LDL kolesterolde %10’luk bir düşüş ve HDL kolesterolde %8’lik bir artış gözlendiğini gösterdi.

Ancak uzmanlar, şekerli çikolatalardan uzak durulması gerektiği konusunda uyardı.

Dr. Christopher Gardner, Stanford Üniversitesi’nden, “Sadece yüksek kakao oranına sahip bitter çikolata bu faydaları sağlar. Şekerli alternatifler, kolesterolü artırabilir ve kalp sağlığına zarar verebilir” dedi.

Günde küçük bir parça bitter çikolata, hem tatlı ihtiyacını karşılıyor hem de damar sağlığını korudu.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: DENGELİ VE DÜZENLİ TÜKETİM

Uluslararası uzmanlar, bu üç besinin kolesterolü düzenlemedeki etkilerinin en iyi sonuçları düzenli tüketimle verdiğini vurguladı.

Mayo Clinic’ten Dr. Donald Hensrud, “Ceviz, yağlı balık ve bitter çikolata, kolesterolü dengelemenin yanı sıra genel sağlığı destekleyen besinlerdir. Ancak, kalori alımına dikkat edilerek ölçülü tüketilmeleri önemlidir” dedi. Ayrıca, bu besinlerin etkisini artırmak için lifli gıdalar, sebzeler ve tam tahıllarla zenginleştirilmiş bir diyet önerildi.

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Bilimsel çalışmalar, bu besinlerin sadece kolesterolü düşürmekle kalmayıp, damar iltihaplanmasını önleyerek kalp hastalıkları riskini azalttığını gösterdi.

Örneğin, Journal of Lipid Research’de yayımlanan bir araştırma, omega-3 ve flavonoidlerin damar sertliğini önlemede sinerjik bir etki yarattığını ortaya koydu.

Uzmanlar, bu besinleri diyetinize eklerken egzersiz ve sigaradan uzak durmanın da kolesterol yönetiminde kritik olduğunu vurguladı.