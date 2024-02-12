Kolesterolü ilaçsız düşürme yolları ortaya çıktı

Kolesterolü ilaçsız ve doğal yollarla düşürmek isteyenlerin en çok merak ettikleri konulardan biri de kolesterolü düşüren besinlerdir.

Uzmanlar, kolesterolün doğru ve düzenli bir beslenme programıyla kontrol altına alınabileceğini söylüyorlar.

"Kolesterolü düşüren besinler nelerdir?" diye merak edenler için işte kolesterolü düşüren besinlerin listesi...

Omega-3 içeren gıdalar

Kalp-damar sağlığını korumak için damarların esnekliğini artıran ve damar sertliğini önleyen omega-3, hayati bir yağ asididir. Omega-3'ün en önemli kaynağı ise balıktır.

Kötü kolesterolü düşürmek için haftada 2-3 kez balık yemek önerilir. Balık yağında EPA ve DHA adlı yağ asitleri vardır. Balık yağı takviyesi alacaklarsa, bu yağ asitlerinin değerlerine dikkat etmelidirler. Somon, uskumru, ton, sardalya, semizotu omega-3 yağ asidinden zengin besinlerdir.

Krill yağı

Denizde yaşayan karides benzeri bir canlı olan krillden elde edilen krill yağı, bir omega-3 çeşididir. Krill yağının omega-3'ten farkı, antioksidan etkisinin daha yüksek olmasıdır. Çünkü krill yağında astaxanthin adlı bir madde bulunur. Ayrıca omega-3 yağ asitleri krill yağında fosfolipit şeklindedir, bu da %98 oranında vücut tarafından kullanılabildiği anlamına gelir. Kolesterolü düşürerek kalp sağlığına fayda sağlar.

Kabak

Lif ve C vitamini bakımından zengin olan kabak, kolesterol seviyelerini dengelemeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

Keten tohumu

Doymamış yağ asitleri, potasyum, posa, E vitamini ve omega-3 içeren keten tohumu, kalp hastalıklarına karşı koruyucu bir besindir. Her gün 1 tatlı kaşığı keten tohumu yoğurt, çorba gibi yiyeceklerin içine karıştırılarak yenilebilir.

Soğan ve sarımsak

İçindeki kükürtlü maddeler, kolesterol seviyesini azaltır. Her gün 1 diş sarımsak yemek faydalıdır.

Ceviz

Folik asit ve E vitamini, demir, fosfor, çinko mineralleri, omega-3 yağ asidi açısından zengin bir besindir. Ceviz, yüksek kolesterolü önler. Ayrıca omega-3 içerdiğinden kalp ve damar sistemini güçlendirir.

Yulaf, çavdar, tam buğday unu

Lif içeriğinin yüksek olması, ayrıca B ve E vitamini içermesi nedeniyle kalp hastalıklarını önlemeye yararlıdır. Ayrıca protein, kalsiyum, demir, çinko, bakır, magnezyum açısından zengindir. Yüksek lif içeriği tansiyonu ve kan yağlarını düşürerek kalp-damar sağlığını da olumlu etkiler.

Yeşil çay

İçindeki polifenoller antioksidan özelliği taşıdığından kalp hastalıklarının önlenmesinde etkilidir.

Damar sertliğini (aterosikleroz) önler. Siyah çay ve kahve yerine yeşil çay içmek metabolizma hızını artırarak obezite sorunu olan kalp hastalarının kilo vermesine yardımcı olur.

Kırmızı üzüm

İçerdiği resveratrol (antioksidan) sayesinde kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur ve kalp hastalıklarında olumlu etkisi vardır. Her gün 7-8 adet çekirdekli kuru kırmızı üzüm yemek önerilir.

Domates

Antioksidan özelliği olan likopeni yüksek oranda içerdiği için yapılan araştırmalarda kalp hastalıkları oluşum riskini azalttığı görülmüştür. Özellikle domates, suyu, püresi ya da pişmiş domatesin likopen miktarı çok yüksektir.

Probiyotik gıdalar

Probiyotikler bağırsak florasını düzenleyerek bağışıklık sistemini olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmalardır. Son yıllarda probiyotik alımının kandaki kolesterol düzeyine ve dolayısıyla kalp-damar hastalıkları üzerine olan yararlı etkilerini içeren çalışmalar mevcuttur.

Özellikle probiyotik yogurt ya da kefir tüketimine dikkat edilmelidir. Günde 1 su bardağı kadar tüketilmesi kalp sağlığını korumak için oldukça etkindir.

Enginar

Lif oranının yüksek olması sebebiyle sindirime yardımcı olur ve tok hissettirir. Kabızlık gibi gastrointestinal sorunları önlemeye yardımcı olur ve kalsiyum gibi minerallerin emilimini de artırır.

Antioksidan bakımından zengin olması ve içerisinde özellikle bağışıklık fonksiyonunu bozan hasarlı hücreleri onarabilen polifenollerin yüksek olması sebebiyle bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Yüksek lif içeriği kolesterol seviyelerini olumlu etkiler.