Kolestrol ve kalp hastalıklarına şifa yürüşte saklı! Uzmanlar anlattı

Kolesterol yüksekliği, kalp-damar hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak her yüksek kolesterol vakasında ilaç tedavisi gerekmeyebilir.

Uzmanlar, diyet, egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleriyle kolesterol seviyelerinin doğal yollarla kontrol altına alınabileceğini belirtti. Özellikle tempolu yürüyüş, bu süreçte kilit bir rol oynuyor. Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, düzenli fiziksel aktivitenin kolesterolü düşürmede etkili olduğunu doğruladı.

İç Hastalıkları Uzmanları, kolesterol yüksekliği olan hastalara hemen ilaç tedavisi başlatmak yerine yaşam tarzı değişikliklerini önerdi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Amerikan Kalp Derneği (AHA) tarafından yapılan çalışmalar, haftada en az 150 dakika orta yoğunluklu aerobik egzersizin, HDL (iyi kolesterol) seviyelerini artırırken LDL (kötü kolesterol) seviyelerini düşürdüğünü gösterdi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Kardiyolog Dr. Christopher Cannon, “Tempolu yürüyüş gibi basit bir egzersiz, kolesterolü dengelemekle kalmaz, aynı zamanda kalp krizi riskini de azaltır” dedi.

Yayımlanan bir meta-analiz, düzenli yürüyüş yapan bireylerde LDL kolesterolde %5-10 oranında düşüş gözlemlendiğini ortaya koydu.

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin (ESC) raporuna göre, yaşam tarzı değişiklikleri kolesterol yönetiminde ilk basamak olarak önerildi. Özellikle Akdeniz diyeti, omega-3 yağ asitleri içeren balık, tam tahıllar, sebze ve meyve tüketimi kolesterol seviyelerini iyileştirdi.

TEMPOLU YÜRÜYÜŞÜN GÜCÜ

Tempolu yürüyüş, hem erişilebilir hem de etkili bir egzersiz türü. Haftada 5 gün 30 dakika tempolu yürüyüş, kolesterol seviyelerini düzenlemenin yanı sıra kan basıncını düşürüyor, kilo kontrolünü destekliyor ve stres yönetimini kolaylaştırdı.

İngiltere’de Imperial College London’dan Kardiyolog Dr. Sanjay Sharma, “Yürüyüş, sadece kolesterolü düşürmekle kalmaz, aynı zamanda damar sağlığını iyileştirerek kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu bir kalkan oluşturur” dedi.

“Journal of the American College of Cardiology”de yayımlanan bir çalışma, düzenli yürüyüş yapan bireylerde kalp-damar hastalığı riskinin %20’ye kadar azaldığını gösterdi.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Pamela Douglas, “Herkesin spor salonuna gitmesine gerek yok. Günde 30 dakika tempolu yürüyüş, çoğu insan için yeterli” diye ekledi.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ: SİGARA VE ALKOLÜ BIRAKMAK

Sigara, HDL kolesterolü düşürürken damar sertliğine neden oluyor. Alkol tüketiminin sınırlandırılması ise trigliserid seviyelerini kontrol altına aldu. Amerikan Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü’ne (NHLBI) göre, sigarayı bırakan bireylerde HDL kolesterol seviyeleri 3 ay içinde yükselmeye başladı.

Kilo kontrolü de kolesterol yönetiminde kritik bir rol oynuyor. Fazla kilolar, LDL kolesterolü artırırken HDL’yi düşürüyor.

Uzmanlar, “Kilo vermek için kalori takibi yapmak, şekerli gıdalardan uzak durmak ve merdiven çıkmak gibi küçük değişiklikler büyük fark oluşturabilir” dedi.

RİSKLİ GRUPLAR VE DÜZENLİ KONTROL

Her bireyin kolesterol profili farklı. Diyabet, hipertansiyon, böbrek hastalığı veya ailede erken yaşta kalp krizi öyküsü olanlar daha yüksek risk altında.

Cleveland Clinic’ten Kardiyolog Dr. Steven Nissen, “Kolesterol yüksekliği, erken teşhis ve uygun müdahaleyle kontrol altına alınabilir. İlaçsız tedavi yetersiz kaldığında, statin gibi ilaçlar devreye girebilir. Ancak her zaman önce doğal yöntemler denenmeli” dedi.

SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN İLK ADIM

Kolesterol yüksekliğiyle mücadelede tempolu yürüyüş, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri güçlü birer silah. Uzmanlar, bu adımların sadece kolesterolü düşürmekle kalmayıp genel sağlığı da iyileştirdiğini vurguladı.