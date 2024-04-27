Kolin İnşaat'a büyük kıyak. Aldığı ihaleyi duyanlar küçük dilini yuttu

İhalede adres değişmedi: Kolin İnşaat, TCDD’den 8.1 milyar TL’lik iş aldı

İhale almakta rekor kıran Kolin İnşaat son ihalesini TCDD’den alarak 8.1 milyar bir projenin işlerini alan şirket oldu. Pazarlık usulüyle yapılan ihalenin kazanının Kolin İnşaat olması ise şaşırtmadı.

AKP parti dönemi ile birlikte yükselişe geçen Kolin İnşaat son ihale ile birlikte kamu kurumları ve belediyelerden aldığı ihale sayısını 59'a çıkartmış oldu. Şirket 8 milyar 458 bin liralık dev bütçeli işe imza attı.

2011 yılından bu yana imza atılan 59. ihale ile birlikte Kolin İnşaat'ın imza attığı bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli ise 29 milyar 125 milyon 678 bin lira oldu.

İHALEYE 8 SEKİZ KATILDI, ALAN KOLİN OLDU

TCDD, 2 Nisan Salı günü Çerkezköy-Kapıkule hattı istasyon binalarının inşası, Kapıkule gar ve gümrüklü alan yenileme işleri, güvenlik sistemleri tesisi, Çorlu dere ıslahı ve etkileşimli demiryolu hattının dere ıslahına uygun yapılması için ihaleye düzenlendi. Pazarlık usulüyle yapılan ihaleye katılmaya 8 şirket hak kazandı. İhaleyi kazanan şirket ise 8 milyar 184 milyon 458 bin TL ile Kolin İnşaat oldu.

GEÇEN YIL BU RAKAM 42'YDİ

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada 2011-2022 yılları arasında Kolin İnşaat'ın toplam 42 ihale aldığını bu ihalelerin 22'sinin pazarlık usülü ile alındığını belirtmişti.