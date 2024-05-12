Kolombiya Cumhurbaşkanı’ndan Netanyahu'ya sert çıkış

Kaynak: AA
Kolombiya Cumhurbaşkanı’ndan Netanyahu'ya sert çıkış
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kendisine yönelik “antisemitizm” suçlamasına karşı sert bir biçimde yanıtladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisine yönelik "Hamas destekçisi antisemitist, bize ders veremez" sözlerine, sosyal medya hesabından sert bir şekilde cevapladı.

Petro, "Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz. Binlerce masum çocuğun, kadının ve yaşlının üzerine bomba atmak sizi kahraman yapmaz.” ifadelerini kaydetti ve “Din ile ilgili olsun ya da olmasın soykırım soykırımdır. En azından devam eden katliamı durdurun" ifadelerini kullandı.

10-9-23-gustavo-petro.webp"GAZZE ÖLÜRSE, İNSANLIK DA ÖLÜR"

Sosyal medya hesabından Netanyahu'nun sözlerini alıntılayan Petro, Samilerin soykırımın sorumlusu olmaması gerektiğini çünkü onların soykırımı yaşadıklarını ifade etti ve “Nazi Avrupa'sında Yahudi halkına yapılan soykırım kabul edilemez olduğu gibi, Filistin halkına yönelik halihazırda yapılan soykırım da kabul edilemez.” söyleminde bulundu.

resized-94ae6-3fd7c99anetanyahu-n9dr.jpgKendisinin laik, demokratik ve sıradan insanların destekçisi olduğunu ifade eden Petro, Hamas destekçisi olmadığının altını çizdi ve “Ne antisemitistim ne de insanlık düşmanıyım. Gazze ölürse, insanlık da ölür" ifadelerini kaydetti.

Kolombiya, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle 3 Mayıs günü İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen açıklamıştı.

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