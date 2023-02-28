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Kolombiya'da cumhurbaşkanının kabinesinden 3 üst düzey ayrılık

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sağlık reformu yasası konusunda uzlaşamadığı üç bakanı değiştirdi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 11:17
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Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Petro'nun kabinesinden 3 bakan görevlerinden ayrıldı

Kolombiya'da cumhurbaşkanının kabinesinden 3 üst düzey ayrılık
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Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da açıklamalarda bulunan Petro, Eğitim Bakanı Alejandro Gaviria, Spor Bakanı Maria Isabel Urrutia ve Kültür Bakanı Patricia Ariza'nın yerlerine yeni kişilerin atandığını belirtti.

Petro, "Reformların toplumda tartışılması ve hükümette uzlaşmaya ihtiyaç var. Yasanın Kongre ve toplum tarafından onaylandıktan sonra onları uygulamak için çok kararlı olmaları gerekiyor. Bu değişim hükümeti, tüm Kolombiyalılar için sağlığı, emekli maaşlarını ve refahı iyileştirmek için reformlardan vazgeçmeyecek." ifadesini kullandı.

Görevlerinden ayrılan bakanlara emekleri için teşekkür eden Petro, ülkede sosyal uzlaşmanın sağlanması için birlik çağrısında bulundu.

Petro, reformların ülkede pekiştirilmesi için fikir birliği arayışlarının devam edeceğini vurgulayarak "Kabinem ve Cumhurbaşkanı olarak ben, yalnızca reformları değil, aynı zamanda tüm Kolombiyalıların yaşamlarını önemli ölçüde iyileştiren bazı reformları çıkarmaya kararlıyız." dedi.

Öte yandan kabinede değişen bakanların yerine Aurora Vergara Eğitim Bakanlığına, Astrid Rodriguez Spor Bakanlığına atanırken, Kültür Bakanlığı görevi için henüz isim belirtilmedi.

SAĞLIK REFORMU YASASI PROTESTO EDİLMİŞTİ

Kolombiya'da 16 Şubat'ta meydanlara inen binlerce kişi, ülkede büyük tartışmalara neden olan sağlık reformu yasasını protesto etmişti.

Petro ise Kongre'ye sunulan sağlık reformu yasasının ülkede sosyal refahı inşa etme yolunda önemli bir adım olduğunu söylemişti. (AA)

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