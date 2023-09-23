Kolon kanserine iyi gelen bitki listesi ortaya çıktı

Kolon kanserine iyi gelen bitkilerin ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı. İşte kolon kanserine iyi gelen bitki listesi…

KAYNAK: Haber Merkezi
Kolon kanserine iyi gelen bitki listesi ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kolon kanserine iyi gelen bitki listesi ortaya çıktı.

İşte kolon kanserine iyi gelen bitki listesi…

Ginseng, yeşil çay, sarımsak, keten tohumu yağı, yaban mersini ve ıspanak…

PITRAK OTU KOLON KANSERİNE BÖYLE İYİ GELİYOR

İçerisinde bulunan inülin bitkisel liftir. Bu maddenin kolon mukozası üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Bölgedeki faydalı bakterilerin sayısını arttırır.

Dolayısıyla kolon kanseri gelişme riskini azaltır. Beraberinde kalp ve damar hastalıklarına karşıda koruma sağlar.

KOLON (BAĞIRSAK) KANSERİ NEDİR?

Kolon kanseri, kolonun iç astarı bulunan hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyümesi ile kalın bağırsakta başlayan kansere verilen isimdir.

Kolon ve rektum kalın bağırsağın en uzun kısmıdır. Kalın bağırsak ise sindirim sisteminin son kısmıdır. Sindirim sistemi vücuda giren besinleri parçalayarak kullanılmasını sağlar.

Kolon kanseri her yaşta görülebilse de genellikle yaşlı yetişkinleri etkiler. Kolonun içerisinde yer alan polip adı verilen küçük hücre kümelerinin oluşmasıyla meydana gelir. Bu polipler genellikle kanserli değildir fakat bazıları zamanla kolon kanserine dönüşebilir.

Polipler vücutta belirti vermediğinden düzenli olarak tarama testleri yaptırmak bu noktada büyük önem taşır.

Poliplerin kansere dönüşmeden bulunup çıkarılması kanserin önlenmesine yardımcı olmaktadır.

Kolon kanserine kolorektal kanser olarak da adlandırılır. Bu terim kolon kanseri ile rektumda başlayan rektum kanserini birleştirir.

KOLON (BAĞIRSAK) KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Sürekli ishal ve kabızlık

-Dışkıda ve anüste kan görülmesi

-Dışkının rengi ve şeklinde değişiklik

-Dışkıda yumurta akı görünümlü salgı

-Bağırsakların yeterince boşalmadığı hissi

-Ciltte ve göz akında sararma

-Karın krampları ve ağrıları

-Aşırı gaz

-Kilo kaybı

-Nefes darlığı

-Yorgunluk, halsizlik

-Kronikleşen baş ağrıları

-Bulanık görüş

-Demir eksikliği anemisi

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