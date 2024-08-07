Kolonu kırıp, iş makinesiyle sarsıntı oluşturarak binayı yıktı

Sultan Selim Camii Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Karapınar Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda, 4 katlı bir binanın yıkımı bugün gerçekleştirildi.

Yaklaşık iki aydır süren yıkım çalışmalarının bu etabında, iş makinesi operatörü dikkatli bir teknik uygulayarak binanın zemin kattaki kolonunu kırdı. Kolonun kırılmasının ardından binanın arka tarafında hızlıca uzaklaşan operatör, daha sonra iş makinesiyle zemine vurarak sarsıntı oluşturdu.

Kısa sürede büyük bir çatırtıyla yıkılan bina, vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde belirgin bir şekilde görüldü. Operatörün bu ustaca çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle izlendi.