Kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu

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Kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu

Ünlü oyuncu Pelin Akil, koluna yapışan keneni kendi çabalarıyla çıkartmaya çalışırken kenenin parçası kolunda kaldı. Ünlü isim soluğu hastanede aldı.

Pelin Akil bahçede bulunduğu sırada koluna kene yapıştı. Kendi uğraşlarıyla çıkartmaya çalışırken kenenin parçası güzel oyuncunun kolunda kaldı. Ünlü oyuncu başına gelen bu talihsiz sağlık sorununu sosyal medya hesabından paylaştı.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde katıldığı Berkay Şahin konserinin ardından hastaneye gitmek zorunda kaldı. Akil, yaşadığı bu talihsiz olayı sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Pelin Akil, paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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“ASLA EVDE DENEMEYİN”

“Bahçede koluma kene yapışmıştı, onu kendim çıkardım. Asla evde denemeyin. İçeride parça kaldı. Dün konser sonrası hallerimiz…”

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Akil’in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BOŞANMA AÇIKLAMASIYLA GÜNDEMDEYDİ

Öte yandan, Pelin Akil Anıl Altan’ın evliliklerinde bir süredir sorun yaşadıkları ve yollarını ayıracakları yönünde iddialar gündeme geliyordu. Bu söylentileri yanıtsız bırakan Akil, sessizliğini bozdu. İlk kez konuyla ilgili "Karı - koca yollarımızı ayırdık" diyerek ayrılığı doğruladı.

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