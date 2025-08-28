Komedyen Emre Mutlu 133 kilo verdi! Görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Komedyen Emre Mutlu 133 kilo verdi! Görenler gözlerine inanamadı

Ünlü komedyen Emre Mutlu, 18 ayda tam 133 kilo verdi. Mutlu son halini sosyal medya hesabından paylaşıp hedefini açıkladı.

Emre Mutlu, geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşadı. Ünlü komedyen 18 ayda 133 kilo verdi.

2013-2016 yılları arasında popüler fenomenlerinden biri olan Emre Mutlu, şimdi kariyerine komedyen olarak devam ediyor.

.webp

Ali Kundilli, Oldu mu Şimdi? ve Gürbüz: Hadi Allah’a gibi filmlerle de tanınan Emre Mutlu son haliyle gündeme geldi.

18 AYDA 133 KİLO VERDİ

Mutlu, geçirdiği mide ameliyatıyla kilo verme sürecine başladı. Yaklaşık 18 aylık süreçte 133 kilo verdi. Ünlü komedyen, değişimini önceki ve şimdiki halleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

8-001.webp

23 KİLO KALDI

Mutlu, hedeflediği kiloya ulaşmak için önünde yalnızca 23 kilo kaldığını açıklayarak son halini paylaştı. "Kaldı 23" diyen komedyene sosyal medyada beğeni yağdı.

Paylaşımlarına yoğun ilgi gösteren hayranları ünlü komedyene destek mesajları yağdırdı.

uu-001.webp

Son Haberler
Fenerbahçe servet kaçırdı!
Fenerbahçe servet kaçırdı!
Trabzonspor aradığı orta sahayı Sırbistan'da buldu: Timi Max Elsnik geliyor!
Trabzonspor aradığı orta sahayı Sırbistan'da buldu: Timi Max Elsnik geliyor!
Kontrol noktasında TIR dehşeti! Jandarma aracı kanala uçtu: Yaralılar var
Kontrol noktasında TIR dehşeti! Jandarma aracı kanala uçtu: Yaralılar var
Özcan Deniz’e ölüm tehdidi! Ağabeyi silahla villayı bastı
Özcan Deniz’e ölüm tehdidi! Ağabeyi silahla villayı bastı
Milli eğitimden özel okullara ağır yaptırım uyarısı: Kayıt ve kitap parası söz konusu değil!
Milli eğitimden özel okullara ağır yaptırım uyarısı: Kayıt ve kitap parası söz konusu değil!