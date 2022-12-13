Ata Demirer'den yaz mevsimini seven takipçilerine özel video

Havaların ısınmasıyla birlikte kendisini teknesine atan ve yaz boyunca takipçileriyle birbirinden güzel deniz fotoğrafları ve videolar paylaşan Ata Demirer bu defa yaz mevsimini beklemedi ve havaların iyiden iyiye soğuduğu şu günlerde eskilere dair bir paylaşımda bulundu.

Kendisi gibi yaz mevsimini seven takipçileriyle paylaşımda bulunan ünlü komedyen çok sayıda beğeni aldı.

YENİ FİLMİN TANITIMINI İSTEDİLER

Teknede şarkı söylerken görüldüğü bir videoyu "Yazlardan bir yaz maviler içinde Cengiz Dalkıran abimle birlikte... Yaz gelsin diyenlere gelsin…" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

İki milyon takipçisi Demirer'in yaptığı bu paylaşıma beğeni ve yorumlarda bulunurken bazı takipçileri komedyenin yeni filminden tanıtım istediklerini söyledi.