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Ata Demirer'den yaz mevsimini seven takipçilerine özel video

Yaz mevsiminin gelmesini sabırsızlıkla bekleyen isimlerden Ata Demirer, sosyal medya paylaşımı üzerinden yaz aylarında çekilmiş bir videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 20:29
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Komedyen ve oyuncu Ata Demirer Instagram üzerinden yaz mevsimine dair paylaşım yaptı

Ata Demirer'den yaz mevsimini seven takipçilerine özel video
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Havaların ısınmasıyla birlikte kendisini teknesine atan ve yaz boyunca takipçileriyle birbirinden güzel deniz fotoğrafları ve videolar paylaşan Ata Demirer bu defa yaz mevsimini beklemedi ve havaların iyiden iyiye soğuduğu şu günlerde eskilere dair bir paylaşımda bulundu.

Kendisi gibi yaz mevsimini seven takipçileriyle paylaşımda bulunan ünlü komedyen çok sayıda beğeni aldı.

YENİ FİLMİN TANITIMINI İSTEDİLER

Teknede şarkı söylerken görüldüğü bir videoyu "Yazlardan bir yaz maviler içinde Cengiz Dalkıran abimle birlikte... Yaz gelsin diyenlere gelsin…" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

İki milyon takipçisi Demirer'in yaptığı bu paylaşıma beğeni ve yorumlarda bulunurken bazı takipçileri komedyenin yeni filminden tanıtım istediklerini söyledi.

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