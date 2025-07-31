Komisyon tiyatrosu için canlı yayın talebi!

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sözde açılım tiyatrosunun Meclis ayağındaki komisyon perdesinin TRT’den canlı yayınlanması için çağrıda bulundu.

AÇILIM TİYATROSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ diye hitap ederken, bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvedin’ şeklinde çağrıda bulunmuştu. Bahçeli’nin çağrısı ile tiyatronun ilk perdesi teröristbaşının fesih çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silah yakmasıyla devam ediyor.

KOMİSYON TOPLANACAK

Sürecinde Meclis ayağının olacağı ise belirlendi. DEM, MHP ve AKP’nin komisyon üyeleri belirlendi. CHP’de ise komisyon üyeleri yarın belirlenecek. Bu süreçte komisyonda İYİ Parti yer almayacak. Komisyona ilişkin CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çarpıcı bir çağrıda bulundu.

TRT ÇAĞRISI

Özcan, ‘TRT’de yayınlanmalı’ diyerek şunları dile getirdi;

“Madem yoğun itirazlara karşın, komisyona partilerin çoğu üye verdi, o zaman Komisyon toplantıları TRT’den eksiksiz yayınlasın! Bakalım DEM ne istiyor, diğer siyasi partiler neler söylüyor, hangi konular tartışılacak Türk Milleti görsün! Herkesin durduğu noktayı kamuoyu kafasında netleştirsin! Unutmayın, Cehenneme giden yollar iyi niyet taşları ile döşelidir!!”