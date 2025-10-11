CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de çalışmalarını devam ettiren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı’ya gideceği yönündeki iddialar ile ilgili açıklama yaptı.

“KOMİSYONUN GÜNDEMİNDE İMRALI YOK”

Komisyonun gündemine dahi İmralı ziyaretine ilişkin bir konunun gelmediğini belirten Emir, şunları söyledi,

“Komisyonun İmralı’ya gitmesi ile ilgili herhangi bir gündem oluşmamıştır. Herhangi bir anlaşma veya tartışma söz konusu değildir.

Daha öncesindeki komisyon toplantılarımızda veya komisyon toplantılarına hazırlık olmak üzere Sayın Meclis Başkanı'nın başkanlığında Grup Başkanvekilleri olarak yaptığımız toplantıların hiçbirinde İmralı’ya gidiş gündem yapılmadı.

Bu konuyla ilgili olarak Meclis Başkanı herhangi bir görüş alma ihtiyacına girmedi. Komisyonun gündeminde İmralı’ya gitmek yoktur ve böyle bir tartışma olmamıştır. Böyle bir anlaşma hiçbir şekilde söz konusu değildir."

PERVİN BULDAN, İMRALI İÇİN “HEYET BELİRLENECEK” DEMİŞTİ

Öte yandan DEM Partili Pervin Buldan, CHP’li Murat Emir’in aksine komisyondan 5 kişinin İmralı’ya ziyaret için görevlendirileceğini açıklamıştı.

Buldan, "Grubu bulunan partilerin temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetin İmralı’ya gitmesi planlanıyor. Bize verilen bilgi bu şekilde. Grubu bulunmayan partilerden gitmek isteyen var mı bu konuda bir netlik yok” demişti.

BAHÇELİ’DE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında komisyonun İmralı ziyareti yapması gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "İmralı'ya komisyondan heyet gönderilsin, Öcalan SDG'ye çağrı yapsın” ifadelerini kullanmıştı.