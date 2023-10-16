Komoros bayraklı kargo gemisi Maltepe açıklarında karaya oturdu

Maltepe açıklarında karaya oturan Komoros bayraklı genel kargo gemisini kurtarmak için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.

KAYNAK: AA
Komoros bayraklı kargo gemisi Maltepe açıklarında karaya oturdu

“Hesen M” isimli boş gemi, Yalova’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Maltepe Dilek Kayalıkları mevkisinde karaya oturdu.

Çevre kirliliği olmadığı belirlendi

İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığının saptandığını kaydetti. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin 106,4 metre uzunluğundaki gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Kurtarma çalışmaları başladı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gemi için Şark römorkörü, kurtarma uzmanı, kılavuz kaptan, balık adam ekibi ve KEGM-3 botunun olay yerine ivedilikle yönlendirildiğini duyurdu. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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