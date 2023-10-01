Komşu esnaf arasında bıçak ve sopalı 'sigara izmariti' kavgası

Aksaray'da iki komşu esnaf arasında sigara izmariti nedeniyle çıkan bıçak ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Komşusuna bıçak ve sopayla saldıran Mehmet B. (32) ile babası Tahir B. (55), gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Komşu esnaf arasında bıçak ve sopalı 'sigara izmariti' kavgası

Olay, saat 20.00 sıralarında Sanayi Caddesi Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda meydana geldi. Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nın zemin katında hırdavat malzemesi satan Mehmet B., üst kattaki komşusu reklam ajansı sahibi Sinan K.'ya (48), sigara izmariti atıldığı yönünde uyarıda bulundu.

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Bunun üzerine iki komşu esnaf arasında tartışma başladı. Tartışma, Mehmet B.'nin babası Tahir B., Sinan K.'nın da ağabeyi Harun K. (50), yeğeni Mehmet K. (27) ve arkadaşı Hidayet K.'nın (33) da katılmasıyla kavgaya dönüştü.

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Kavgada Mehmet B. bıçak, babası Tahir K. da sopayla 4 kişiye saldırdı. 4 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Olay yerinden kaçan baba- oğul da kısa sürede polis tarafından yakalanırken, soruşturma sürüyor.

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