Komşu kışı ve yazı uçlarda yaşadı

Yunanistan'ın 2024 yılında tarihinin en sıcak kışı ve yazını yaşadığı bildirildi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin açıkladığı raporda, 2024 yılının sıcaklık ve yağış verilerine yer verildi.

Rapora göre, yılın en yüksek sıcaklığı 13 Haziran'da Girit Adası'nda 44,5 derece olacak ölçüldü. Yılın en düşük sıcaklığı ise 22 Ocak'ta Florina'da sıfırın altında 19,8 olarak kayıtlara geçti.

Bir günde düşen en çok yağış miktarı 435 milimetre ile Halkidiki yakınlarındaki Simon Petra Manastırı civarında kaydedildi.

Raporda, "2023-2024 kışı ülke tarihinin en sıcak kışı oldu ve 2024 yazı ülke tarihinin en sıcak yazı oldu." ifadelerine yer verildi.