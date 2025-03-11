Komşu terörü kamerada... Kapısına mermi bırakıp tehdit etti!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Zeytinburnu'nda 44 yaşındaki Servet Dağeşen, üst komşusu 71 yaşındaki Zeynep A. ile yaşadığı sorunlar nedeniyle davalık oldu. Dağeşen'in evinin kapısına gelen Zeynep A'nın oğlu güvenlik kamerasını kırıp kapısını bıçakla çizdikten sonra bir tane mermi bıraktı. İşte o anlar...

Olay, 4 Mart'ta Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Servet Dağeşen ile komşusu Zeynep A., aralarında uzun zamandır devam eden tartışmalar nedeniyle davalık oldu. Açılan dava kapsamında duruşma görüldüğü sırada Zeynep A.'nın oğlu Bülent A., Dağeşen'in dairesine gelerek önce elindeki sopayla güvenlik kamerasını kırdı sonra da kapıya bıçakla saldırdı. Bunlarla da yetinmeyen Bülent A., kapıya mermi bıraktı. Yaşananların ardından Dağeşen, Bülent A. hakkında da suç duyurusunda bulundu.

'SENİ BURADA BARINDIRMAYACAĞIZ'

Servet Dağeşen'ın verdiği ifadede, "Bülent A. isimli şahsın annesi benim üst komşum. Bugün annesiyle duruşmam vardı. Duruşma sonrası evime geldim. Evime geldiğimde yasal izinle taktırdığım kendi dairemin üzerinde bulunan kameranın parçalanmış olduğunu gördüm. Kapımın da bıçakla çizildiğini gördüm. Ayrıca kapımın önünde bir adet mermi de vardı. Kamera kayıtlarını geri sardığımda şahsın Zeynep A.'nın oğlu Bülent A. olduğunu gördüm. Polis çağırdım. Polisleri beklerken şahıs saldırgan tavırlar sergiledi. Bana saldırdı ve ekipler ayırdı. Senin saçını keseceğim. Bu binaya giremeyeceksin. Kanını dökeceğim gibi tehditler etti. Şahıstan şikayetçi ve davacıyım. Azmettiren kişinin annesi olduğunu düşünüyorum. Uzaklaştırma talep ediyorum" cümlelerini kullandı.

Komşu terörü kamerada... Kapısına mermi bırakıp tehdit etti!

Komşu terörü kamerada... Kapısına mermi bırakıp tehdit etti!

Komşu terörü kamerada... Kapısına mermi bırakıp tehdit etti!

Komşu terörü kamerada... Kapısına mermi bırakıp tehdit etti!

Komşu terörü kamerada... Kapısına mermi bırakıp tehdit etti!

Komşu terörü kamerada... Kapısına mermi bırakıp tehdit etti!

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