Komşuda kriz! Cumhurbaşkanı için azil süreci başlatıldı

Gürcistan hükümeti, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin anayasayı ihlal ettiği iddiasıyla azil sürecini başlatmak için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Zurabişvili ise istifa etmeyeceğini söyledi.

KAYNAK: AA
Komşuda kriz! Cumhurbaşkanı için azil süreci başlatıldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Zurabişvili’nin Avrupa ziyareti tepki çekti

Zurabişvili, ağustos sonunda Avrupa ülkelerine bir ziyaret programı başlattı. Ancak bu ziyaret, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi tarafından eleştirildi. Parti Başkanı İrakli Kobakhidze, Zurabişvili’nin hükümetle koordineli çalışmadan dış politika yürütme hakkına sahip olmadığını savundu.

Anayasa Mahkemesi karar verecek

Gürcü Hayali Partisi, Zurabişvili hakkında azil sürecini başlatmak için 80 milletvekilinin imzasıyla Anayasa Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, konuyu bir ay içinde değerlendirerek parlamentoya sunacak. Parlamentoda ise 150 kişilik parlamentoda 100 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Zurabişvili: Hiçbir yere gitmiyorum

Cumhurbaşkanı Zurabişvili ise azil girişimine karşı çıkarak, istifa etmeyeceğini açıkladı. Zurabişvili, “Herkesin, benim istifa etmem hayalini unutması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

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