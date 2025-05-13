Komşuların çöp kavgası sokağı savaş alanına çevirdi!

Olay saat 17.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 1004'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, "çöp atma" nedeniyle aralarında husumet bulunan iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine sopa, bıçak ve kılıçla saldırdı.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgayı güçlükle sonlandıran polis ekipleri, çevrede güvenlik önlem alırken, yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.