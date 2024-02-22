Komşusunu vuran polis tutuklandı

Merkez Toroslar İlçesi Korukent Mahallesi’nde bir apartmanda yaşandı. 45 yaşındaki R.K., evine girdiği sırada arkasından gelen polis memuru komşusu B.A.'nın küfürlerini işitti. Bunun üzerine aralarında çıkan kavgada birbirlerine saldırdılar. Bu esnada apartmanın kapısına doğru giden B.A. belindeki silahını çekip ardı ardına ateş açtı.

Olayda R.K. iki bacağından, karın ve sırt bölgesinden vuruldu. Yaralı, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Zanlı ise bölgeye gelen çok sayıda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

EŞİNE DE ŞİDDET UYGULADI İDDİASI

Görüntülerde, zanlının gelip önce el kol hareketleri yaparak konuşması sonra ikilinin kavga etmesi görülüyor. Vurulan kişinin eşi Nasibe K. "Eşim arkasından gelen şahsın küfürlerini duyuyor. O sırada eşim dönüp bana mı diyorsun diye soruyor. Ben de silah seslerini duydum. Aşağıya indim eşimi kanlar içinde gördüm. Karşıda duran şahsa ‘sen ne yaptın, polis olarak bizi koruman gerekirken öldürüyorsun’ dedim. Bana ‘Çekil, çekilmezsen seni de vururum’ dedi" diye olayı anlattı.

Olayı anlatan vurulan kişinin yeğeni Bilal Yiğit ise “Dayım eve girerken arkasından gelen şahıs küfür ediyor. Dayım ‘Sen bana mı ediyorsun’ diye soruyor. O da ‘Hepinize ediyorum’ diye cevap veriyor. Sonra aralarında bir kavga çıkıyor. O sırada şahıs silahını çıkarıp dayımı öldürmeye çalışıyor. Dayım yere düşünce tekrar dayımın üzerine silahını doğrultuyor ama birilerini görünce kaçıyor” dedi.

Ayrıca aynı bölgede yaşayan Ozan Çiçek de daha önce polis memurunun kendisine silah doğrulttuğunu ve geçmişte de eşine şiddet uyguladığına tanık olduklarını söyledi.