Komünist başkan Kadıköy'deki oy oranını açıkladı. Kimse tahmin etmiyordu

Türkiye Komünist Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, tv100'de Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programına konuk oldu.

Maçoğlu "Ülkenin büyük kentlerinde artık sosyalistlerin aday göstermesi gerekiyordu. Anketler yapıldı anketler sonrasında en yüksek kabul görme Kadıköy, sonra Bakırköy çıktı. Yüzde 65 kabul görme çıktı. Bizzat anket şirketleriyle çalışmalar yapıldı. Hatay, Aydın, Muğla'da çalışmalar yapıldı, isimler soruldu. Sokakta da bu hissediliyor" diye konuştu.

Fatih Mehmet Maçoğlu, "Parti olarak programımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Şu anda bizimle CHP’nin oy potansiyeli yüzde 30’un üstünde CHP ile aramızda 1-2 puan fark var" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kadıköy adaylarının TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün olduğunu duyurmuştu.

Baş, Maçoğlu'nun adaylığıyla ilgili kendilerine hiçbir şekilde danışılmadığını ve görüşlerinin alınmadığını belirterek, tepkisini dile getirmişti.