Komutan hayvanları kurtarmak için yangının ortasına daldı

Çanakkale’de dünden beri devam eden yangından insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Bir komutanın hayvanları kurtarmak için yangının ortasına cesurca girmesi ise akıllara Atatürk’ün o sözlerini getirdi: Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir.

Komutan hayvanları kurtarmak için yangının ortasına daldı

Çanakkale’nin merkeze bağlı Damyeri mevkiinde çıkan orman yangını, yaklaşık 15 saati aşkındır sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Orman yangınlarından insanlar kadar hayvanlar da etkilenmiş durumda. Köylülere ait çiftliklerdeki hayvanlar tahliye edilirken bölge halkına en büyük destek Türk askerinden geliyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir komutanın korkusuzca dumanların ve alevlerin arasına girmesi çok konuşuldu. Cesur komutan, canı pahasına yangın yerinin ortasına girerek köylülere ait keçileri kurtardı. O anlar sosyal medyada defalarca izlenirken, seyredenlerin gözlerinin dolmasına neden oldu.

Bu görüntüler üzerine akıllara Mustafa Kemal Atatürk’ün kahraman Türk askeri için söylediği o sözler geldi. Atatürk, Türk askerine ithaf ettiği o sözlerde şunları söyledi;

‘’Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. İnancınla, imanınla, emre uymanla, hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi temiz kalbinle düşmanı sonunda alt eden büyük gayretin için gönül borcumu ve teşekkürümü söylemeyi kendime en aziz bir borç bilirim.’’

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